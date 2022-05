Dama a yama polis mas di 10 biaha pasobra homber a lage sera pafor

Diahuebs mainta despues di a atende cu e asistencianan cu tabata tin, polisnan a bay na Solito pa un dama cu a yama central di polis pa mas di dies biaha. Na yegada di e patruya a bin topa e dama, kende ta bisa cu e no ta esun cu a yama, pero cu su problema ta cu e homber a sere pafor di cas, pero e homber a bay drumi caba y e dama no kier pa polis lante. E dama a indica cu pe no ta problema pasobra e ta drumi abao riba vloer den veranda y cu lo papia den transcurso di dia cu su pareha. Polis a hala atencion di e dama pa e no sinta yama cada bes pornada.

