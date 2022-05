MINISTER ENDY CROES A FIRMA ACUERDO PA EXTENDE KLM ARUBA MARATHON PA 3 AÑA MAS

Posted in

Den presencia di colega Minister Dangui Oduber, CEO di ATA sra Ronella Croes, IBISA y Run in the Sun cu ta e stichting cu ta organisa e KLM Aruba Marathon,

Minister Endy Croes a firma e acuerdo pa extende e KLM Aruba marathon pa 3 aña mas

Esaki pa di 4 ocasion, cu por core 42 km, 21km, 10km y 5 km, na unda cu nos ta bai tin presencia di coredornan internacional den luna di juni proximo cu ta bai participa

Den un bon colaboracion, a yega na un contrato pa extende e KLM Aruba marathon pa tres aña mas, 2023,2024 y 2025 y di e forma aki garantisa e continuidad di e evento magestral aki pa locual ta un deporte hopi gusta pa hopi hende y ta un forma saludabel pa mantenebo mes den bon condicion

Minister Endy Croes finalisando a agrega cu IBISA ta esnan cu tin un rol hopi importante den esaki cu e parti organistorio di e marathon

Minister Endy Croes a gradici stichting Run in the Sun cu ta brina e oportunidad pa e marathon aki, ATA pa su contribucion, Minister Oduber y sigur tur e stakeholder IBISA y tur patrocinadornan cu ta haci esaki possible.