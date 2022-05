Polis a confisca auto sin papelnan na ordo despues di cu e chauffeur sin rijbewijs a causa accidente y a core bay

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente hit & run cu lo a tuma lugar na altura di e rotonde na Hato, pero e auto ta coriendo tras di e auto cu a dal e bayendo Bubali, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na Bubali e chauffeur a core baha for di e auto bay paden. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un Nissan Tiida cu lo a dal tras di un Toyota Altezza. Segun e chauffeur di e Tiida e no a dal tras di e Altezza polis a pidi e specialista di trafico y a nota cu enberdad e Tiida a dal tras di e Altezza. Ademas e chauffeur no tin rijbewijs y e auto no tin ningun documento na ordo y polis a confisca e vehiculo aki.

