Diabierna anochi a drenta informe di cu nan lo a dal un persona bente abao y no ta reacciona, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e sospechoso cu lo a dal e victima a bay for di e sitio. Polis a compronde for di e testigonan cu e sospecho a manda e victima un mokete mand’e vloer te cu e no ta reacciona. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.

