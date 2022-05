“OLD” A HAYA SLA DURO CERCA “YOUNG”!

Calabas / Kudawecha – E tabata manera un gevoel straño, algo cu e palabra exacto pa describi ainda no a wordo inventa; un sensacion manera ora wekker ta ring duro den bo horea mainta, pero ni kico bo haci bo no por haya e boton pa pag’e; bo ta ranca e waya di coriente for di muraya, pero e aparato infernal ta keda zona na volumen maximo, te ora bo ta sinti un man ta baha suave ariba bo schouder y un stem leu aya ta bisa bo “Lanta ariba, ban cas, cos a caba.” Un tiki zonza bo ta wak rond. Luga ta bashi, aki aya tin un stoel benta di dwars y un mesa di schuin cu algun boter bashi ariba dje. Bo bista, troebel ainda dje ‘wiwinan’ cu b’a manda den desesperacion un tra’i otro abou, ta purba focus ariba e scoreboard y manera den un neblina bo por distingui e cifranan increibel cu tin ey riba: na bo banda pata pata di cero, y p’e otro team un hala di uno. Pocopoco bo ta bin bij cu no ta un pesadiya, si no cu e masacre hororoso tabata un realidad. Team Young a suta Team Old cu score di 21 – 5!

Diaranson ultimo, bispo di Dia di Rey, e famoso Domino Square Garden net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, tabata scenario di un evento macabro, caminda un grupo di hoben pata pata di testosterone a duna un grupo di pachi un sacudi feroz y presenta nan c’un ‘wake up call’ cu lo keda ring den nan memoria pa basta tempo! Team OLD, consistiendo di nombernan legendario den domino manera e.o. Dr. Tico Dirksz, Indio Kelkboom, Robby Jansen, Gordon Disco, Roy Sneek, Chiks, Dr. Trimon, Mr. Madiki, y hopi mas, a challenge Team Young pa un ‘workshop’ den domino pa duna e hobencitonan un ‘lesje’. Wel, wel, manera e mericanonan sa bisa, “after that, things went south pretty fast!”

Team OLD ta habri dunando e conocido Sonny y su patna un sapato blanco, pero djeynan cos a bolter man’e canoa den lama bruto! Cada pasa tanto minuut bo ta tende e grito di victoria “YOUNG!!” di e ekipo hoben bay laira y resona den Domino Square Garden. Den un frega di wowo, Team YOUNG ta ganando cu score di 14 – 4, y den no time Team YOUNG ta ‘close the deal’ c’un score monster di 21 – 5! E pachinan a keda zonza y a keda dwaal tur zuru-zuru rond manera yuwana cu nan a rosa su pida mondi! Lo ta bay tin un revancha? Ken sa? Tur cos ta depende dje ‘recovery time’ dje pachinan y si nan ‘charger’ por charge ainda! Keda pendiente, un stem ta fluister cu e cos aki no ta bay keda asina!