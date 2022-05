AHATA ta ofrece workshop di liderazgo pa supervisor y manager

ORANJESTAD, Aruba – 30 Mei, 2022: Aruba Hotel & Tourism Association ta ofreciendo un workshop di liderazgo cu ta yama “To Lead or Not To Lead” pa manager y supervisor cu ta traha sea directo of indirectamente den e sector turistico. E cursonan ta tumando lugar durante luna di Mei y Juni pa acomoda e mas cu cien participante cu a registra.

E meta di e workshop aki ta pa yuda motiva y podera e personanan eherciendo un function di liderazgo defini e rolnan fundamental di un lider eficiente y siña diferente tactica pa yuda nan balansa autoridad y disciplina cu flexibilidad y e toque humano miho. Durante e tres oranan interactivo, participantenan ta siña entre otro: e diferencia entre ta un manager y un lider, kico ta motiva hende, con pa identifica kico empleadonan ta rekeri di un lider, y e importancia di tuma liderazgo. Otro temanan hopi importante tambe ta wordo cubri den un forma practico pa haya sa kico cada participante su style di liderazgo ta y con pa balansa un team, tarea, y funcion individuo.

Instructora pa e workshop ta Sra. Nadine Willems-Antersijn di MOMAX Trainings & More; un empresariada local cu hopi aña di experiencia y hopi animo pa e topico. AHATA kier gradici tur participante, companianan miembro, Alhambra Ballroom y nan equipo, y e instructora pa haci e workshop exitoso. AHATA ta continuamente busca solucionnan pa diferente reto cu miembronan ta experenciando. E training cu AHATA ta ofrece ta un di e diferente maneranan cu e asociacion ta sigui sostene y mehora nos producto turistico.