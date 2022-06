ORANJESTAD: Diasabra ultimo Minister Endy Croes a bishita e competencia di ‘Best vs Best point series #2’ cu a tuma luga na Jaburibari BMX Track. E mandatario di Deporte a presencia e competencia alabes entrega premio na eganadonan di BMX ‘Best vs Best # 2’. Minister Endy Croes a expresa cu nos muchanan y hobennan tin hopi talento. Pabien na tur e ganadonan y pabien na organisadonan. Pa 2023 ta bay tin un campeonato internacional. Keda pendiente.

