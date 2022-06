Muher venezolana indocumenta na Aruba kibrando famia casa deteni trahando na un Beautysalon

Diaranzon atardi polis a presenta na Too Glam Beauty Studio and Boutique pa asina detene un muher venezolana indocumenta cu tabata trahando illegalmente na e sitio ademas e tabata kibrando un famia casa formalmente, mientras e ta cana cu tatoo di e nomber di su supuesto ex. Polis a yega y detene a solicita presencia di e vehiculo di transporte pa djies hib’e algun meter for di warda di polis Oranjestad. Pa despues ser hiba Warda Nos Costa pa su deportacion of expulsion.

