VCC Portfolio Highlights na Hyatt Regency Aruba tabata hopi aprecia door di e huespednan

Diamars dia 31 di mei, na Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino. VCC a duna un tayer tocante su diferente softwaresnan manera EXACT y M-Files, pa mustra con por yuda un compania automatisa su procesonan.

Jane Wever-Vermaas, sales & marketing di VCC International NV:

“EXACT ta nos ERP software cu nos ta mira como e base for di unda por add-on e diferente toolsnan. Pero esey no kiermen cu e tools aki no por wordo uza cu otro softwares. Manera nos Document Management System M-Files, of nos OCR tool Imagecapture cu ta automatisa e import di tur tipo di documents den un ERP software. Of por ehempel Sumatra, un BI tool cu ta source di un SQL database, por mustra tambe tur tipo di interactive dashboards pa clientenan cu ta uza Payroll Pro HRM. ”

Bert Vermaas, director y doño di VCC International NV ta splica un poco mas di EXACT: “Un di e caracteristicanan mas valioso di EXACT ta e One-X concept: cada pida di informacion hinca den e sistema ta wordo registra un solo biaha pa e ta obtenibel pa tur departamento. Por ehempel, ora di traha un purchase order den e purchase department tur otro departamento automaticamente ta wordo informa. Asina e warehouse-manager por cuminsa prepara e warehouse pa ricibi e mercancia, e departamento di benta por cuminsa informa clientenan cu e stock nobo ta bay drenta, y finalmente administratie por plan nan cash-flow” ta comenta Bert.

Jane ta conclui: “Nos kier a gradici nos invitadonan pa nan presencia y un danki di curason pa sales & events team di Hyatt Aruba Resort Spa & Casino pa nan tremendo servicio!”.

Pa mas informacion tocante VCC su portfolio por tuma contacto cu VCC International NV na info@vcc-int.com of yama 5837072.