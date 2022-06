OM den apelacion den caso Apollo

Ministerio Publico a apela e sentencia di Corte den Prome Instancia den e caso Apollo. Manera conoci huez a declara e sospechoso A.J.R. riba 6 di mei ultimo liber di envolvimento di asesinato di John A. ‘Poentje’ Castro riba 23 di december 2010.

OM in beroep tegen uitspraak in zaak Apollo

Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen het uitspraak van het gerecht in eerste aanleg in de zaak Apollo. Zoals bekend heeft de rechter de verdachte A.J.R. op 6 mei jl. vrijgesproken van betrokkenheid aan de moord op John A. ‘Poentje’ Castro op 23 december 2010.