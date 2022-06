Polis a bay Sividivi pa un caso di menasa cu arma

Diasabra madruga a drenta informe di cu un homber cu cuchiu tabata menasando e famia completo na un adres na Sividivi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata cu casa a menasa tur hende na e cas cu un cuchiu den man bisando cu awe tur cos ta caba den bon of den malo. Pero na e momentonan ey ya caba e homber a bay e tabata bisti cu un carson blanco cu blauw pero no ta sigur si e ta bisti cu un shirt of no. Polis a bay core den vecindario pa wak si ta top’e. Polis a conseha e famia pa bay entreega keho dialuna na oficina di recherche.

