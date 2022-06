Posted in

Diasabra madruga durante patruya na Linear Park polisnan atento ta tuma nota di un Yaris ta haciendo fever, mesora nan a bay atende. A bin resulta cu e number di auto no ta paga y e chauffeur no por a mustra papelnan na ordo, eynan mesora polis a bay over na confisca e vehiculo y a laga e chauffeur na pia.