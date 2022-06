Empleadonan di hotel a haci un bon trabao pa yuda dama cu no por a pega soño

Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di un situacion fastioso unda un dama turista no por a drumi na un hotel na Eagle Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama aki for di e dia prome parti mainta a haya asistencia caba pa su problema cu e no por drumi y tabata cana bay bin na e hotel sin por drumi. Pa e oranan di merdia e paramediconan a suministre medicamento pa e drumi, pero den oranan di anochi ela bolbe haya e problema aki. E personal paramedico a bolbe suminstre medicamento pa e por drumi. E personal di hotel a yuda e dama turista aki na tur momento.