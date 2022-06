Diadomingo mainta varios persona tabata disgusta cu no a informa sufficiente cu caminda lo ta sera dor di caminata. Sasaki pa The Mill tabata sera. sasaki pa Holiday Inn tambe tabata sera. Rotonde di Ritz Carlton tambe tabata sera. Hopi trahador tabata frustra ya cu nan no por a haya sa con pa yega trabao y no tabata informa tocante e caminda alternativa pa yega trabao.

