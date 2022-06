Posted in

Diadomingo merdia a drenta informe di cu e doño ta mira via camara di seguridad na su telefon cu e porta di su restaurant na Wilhelminastraat ta habri y e ladron(nan) lo ta den e lugar, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya nan a drenta e lugar y a revisa ful rond pero no a emcontra cu nada particular. E doño tambe a presenta y a mira e video di seguridad y a mira cu ta brisa fuerte a habri e porta mal sera.