D.O.W. a pidi presencia di polis pa para construccion ilegal sin permiso

Diamars mainta D.O.W. a pidi presencia di polis pa asina para e trabao di construccion ilegal na Caya Ritmo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya D.O.W. a informa polis cu nan esta D.O.W. mes tin cu desmantela e construccion ilegal. Polis a papia cu e empresario kende a para ariba cu ta e a pon’e e mes ta laga kit’e y e no kier ningun otro hende riba su propiedad. D.O.W. mes a bini cu equipo y trahadornan pa desmantela pero ora nan kier a cuminsa pa desmantela ya caba e trabaonan di desmantela tabata tumando luga pa e hendenan di e empresario mes. E situacion ta cu e empresario kier traha un espacio unda por traha pa drecha su trucknan di su compania di carga unda a pone balki unda por colga lusnan pa traha riba e trucknan su mantenimiento den oranan di anochi y na ningun momento e kier pone afdak. Pa locual e kier a haci cual no ta afdak for di diabierna pasa caba D.O.W. a bin bis’e cu e no por construi esey tampoco y cu leynan a cambia recien. E empresario a bisa D.O.W. cu e no tabata sa esey pero su forklift ta haciendo un trabao na Sanicolas dialuna y diamars mainta e mes lo cuminsa desmantela esaki. Locual ela haci tambe pero D.O.W. a insisti cu ta D.O.W. mester desmantel’e. Polis a interveni hasta a consulta cu fiscal mientrastanto ya caba a desmantela mas di mitar di e trabao. E empresario no a keda nada contento cu e forma cu D.O.W. a atende cun’e.

Share this: Twitter

Facebook