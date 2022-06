Esakinan lo ta casonan cu lo ser trata den sala di Corte di Prome Instancia 9 juni 2022

14.00

G.J.K.

Pro forma. K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia, conhuntamente cu un otro of otronan, den un cas, perteneciendo na dos persona, di un of mas auto, un of mas airco, un of mas porta, un of mas bentana, un of mas pochi di wc, un of mas wasbak, kitchencabinet, un mesa di biljart y full e inventario di e cas den e periodo di 31 di maart 2021 pa 20 di februari 2022.