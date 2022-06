Adicto ambulante femenino Dianira deteni como sospechoso cu a kibra den un auto

Diamars anochi a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia den un auto banda di parlamento y testigonan a mira un adicto ambulante cu tshirt shinishi, jeans cu un tas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma nota cu e auto cu a ser kibra aden ta un Kia Rio blauw ademas a compronde for di un otro testigo cu a reconose e ladron pa e conocido adicto ambulante femenino Dianira y a mire core bay pabao. Polis a bay busca y no mucho leu a topa cu e sospechoso y a detene. No a hay’e cu nada y ela bisa cu ela hay’e kibra caba y a coba aden. Polis no a confia e declaracion ey y a bay warda cun’e.

