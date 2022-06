Truck di Serlimar a reverse kibra palo di lus te cu ela cay den e baki

Posted in



Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente na Piedra Plat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un truck di Serlimar cu tabata reverse pero como cu e palo di lus tabata net memey di e truck e chauffeur no por a mira e palo di lus na ningun di e 2 spielnan y a dal e palo di lus kibra. Wayanan di coriente basta halto a kibra bin abao kitando suministro di coriente pa henter e bario. Afortunadamente e wayanan aki no a cay riba ningun hende. Mesora a avisa Elmar y Setar pa bini ya cu e palo di lus a cay den e baki di e truck y e no por sigui move.