Yiu homber sin rijbewijs a yega cu un auto sin number cerca su tata net ora polis a yega

Diaranzon mainta ora cu polis a yega na Sero Janchi pa atende cu e asunto di Chihuahua horta nan ta mira un hoben yega den un auto sin plachi number, mesora nan a bay atende cu e hoben a bin resulta cu e hoben no tin rijbewijs tampoco. Ora polis a pidi’e pa e papelnan di e auto e no por a mustra niun, polis a dicidi pa confisca e vehiculo Hyundai Accent color donker grijs. Pa colmo e auto dilanti di esey tabata tin un Toyota Corolla cora cual ta pertenece na tata di e hoben pero esaki si tabata tin un plachi number. Ora e tata a ripara cu polis tabata observando e su number ela bisa cu esey no ta number di e auto ey y a core kita e number. Polis a bira bisa e ta confisca e auto ey tambe y lo hiba ambos na warda di polis na Balashi. A pidi takelwagen pa hiba ambos auto pa Balashi.