A pidi polis pa un homber fastioso dilanti Ministerio Publico

Posted in

Diaranson mainta a drenta informe di cu tin un persona fastioso dilanti Ministerio Publico, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu Ministerio Publico mes a cita un persona pa un caso awemainta pero e caso no ta bay door y e security di C.E.A. a notifica e homber aki e respondi pero e no kier tende esey for di security y ta exigi un fiscal bin bis’e esey. Polis a intermedia den e asunto y a informa ee homber cu e fiscalnan tin hopi cosnan importante pa hasi pa djies baha bin bise e afspraak ta cancela. Despues di basta papiamento polis a logra convence e persona pa e retira pacificamente y e keda trankil en espera di un otro cita.