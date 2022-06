Minister Glenbert Croes: Mi lo no ta apropia pa duna un reaccion of comentario tanten cu e caso principal no word atendi

Posted in

Manera ta conoci Corte a dicidi den su veredicto provisional di suspende

decisionnan tuma den mi funcion como minister en conexion cu DIMAS.

veredicto aki a conduci na hopi reaccion y consternacion. Hopi ta en espera di un

reaccion di mi banda pa cu e veredicto duna den e caso aki pero manera ya a

menciona caba, e veredicto aki ta uno provisional y e caso principal

(bodemprocedure) mes mester wordo atendi ainda. Motibo pa cual pa mi

persona, den mi funcion como minister, lo no ta apropia pa duna un reaccion of comentario tanten cu e caso principal no word atendi.

Hulandes:

Zoals bekend heft het Gerecht in een vooriopige voorziening de door mij

genomen besluiten met betrekking tot de DIMAS geschorst. Deze witspraak heeft

voor veel ruchtbaarheid gezorgd. Menigeen verwachten van mij en reactie. De

uitspraak zoals gezegd voorlopige voorziening de hoodzaak (bodemprocedure) moet nog behandeld worden. Het zal voor mij in mij hoedanigheid van minister ongepast zijn om vooruitlopend op de behandeling van de hoofdzaak en reactie of anderszins commentaar te geven.