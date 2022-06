ALERTA PA TUR HUNGADO PIRATA DEN DOMINO!

Posted in



Calabas / Kudawecha – Shonnan, diasabra awor 11 di juni, un rabo largo di porco lo bay krul mahos aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden net n’e frontera entre Calabas y Kudawecha. Batayanan di domino den e conocido arena di pega piedra ta birando cada biaha mas serio y intensivo, locual ta pone cu gerencia di varios ekipo a dicidi di pone un ‘streep door de rekening’! No mas hungado pirata den domino! Shonnan, nos pronostico ta bay ta cu diasabra awor e ‘kleedkamer’ na Domino Square Garden lo bay bira chikito!

Diasabra awor, 11 di juni, cuminsando pa 8’or, lo ta bay tin e tremendo y tan spera bataya entre Team RED STONE y Team SERO BLANCO! Aki ‘management team’ di cada ekipo a laga sa cu ta basta caba cu tantisimo hungado pirata ta draai rond di mesa manera adicto buscando chens pa infiltra y dal par di piedra! Nan ta meld nan mes estilo ‘will play for drinks’ y asina’ki cada biaha tin ekipo ta haya refuerso di ‘mercenarionan den domino’! Dus, damasy cabayeros, diasabra awor e regla estricto cu ambos team kier impone ta cu si bo no tin uniform dje team bisti, bo ta hungado ilegal y e wega no ta valido. Claro, un bon hungado pirata tin su maletin cune p’e por switch uniform mane ta duna gana. P’esey gerensia di Domino Square Garden tin miedo cu t’un bululu ta bay tin den ‘kleedkamer’ y lo pone esaki ‘achter slot en grendel’!

Manera semper shonnan, entrada p’e mega bataya aki lo ta completamente gratis, y como di custumber, e snacks di halftime lo lora na ordo completamente por nada! Bini un bini tur, bin wak si bo wowo ta skerpi suficiente pa spotken t’e impostor, ken ta e ‘Jack Sparrow’ scondi den uniform di otro team, diasabra awor 11 di juni cuminsando pa 8’or di anochi n’e unico y mundialmente conoci Domino Square Garden na Calabas. Yegaaa!