Security a lock ladron cu a kibra drenta horta den Snack pero e ladron a logra sali for di bentana y a lucha cun’e

Diabierna madruga a drenta informe di un caso di kiebro na Violet’s Place, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda cu un adicto ambulante a kibra drenta den e snack y e security a avisa polis y a core bin blokea e porta pa e intruso no sali pero e ladron a logra sali via bentana y a agredi e security cu a wanta basta sla. E ladron mes kende ta un adicto ambulante no a logra di bay cu nada. Polis a conseha e security bay hospital busca un declaracion medico di e maltrato fisico y pasa cu esaki na recherche. Segun e security polis a tarda pa yega!