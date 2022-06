Polis a confisca un auto y a detene 2 persona indocumenta na Pos Chikito

Posted in

Diabierna atardi durante patruya na Pos Chikito polisnan atento di distrito # a tuma nota di un auto sospechoso, mesora a bay para esaki pa un control. A bin resulta cu e auto no tabata tin ningun papel na ordo mesora polis a confisca e auto. Polis a puntra e chauffeur pa su identificacion y a bin resulta cu tanto e chauffeur como e ocupante no por a mustra ningun identificacion of comprobante cu nan ta legalmente na Aruba. Mesora a detene ambos tambe y a bay cu nan pa warda di polis y despues pa Warda Nos Costa mientras a solicita takelwagen pa hiba e vehiculo warda di Balashi.