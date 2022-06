Chauffeur a baha for di auto pa bisa lanta e boom pero no a pone autonden park y esaki a bay dal riba e boom

Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di un caso di accidente na e boom di Seaport Market Place, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e auto a bay caba for di e sitio. Locual a sosode ta cu normalmente den madruga e boom di e marketplace ta sera y a yega un chauffeur cu a pidi pa habri e boom pa e pasa pero ela baha for di e auto sin pone e auto den Park “P” y pra ela baha e auto a hala bay dilanti dal riba e boom. Aki mesora e chauffeur a subi su auto reverse y a bay. Como cu un daño a keda haci a yama polis pa traha e rapport. Polis a presenta y a tuma e number di e auto cu a bay for di e sitio y lo pasa esaki pa departamento di trafico cu lo sigui atende cu e caso aki.