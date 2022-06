Polis a kita Toyota Starlet cu no tabata tin papel na ordo for di un ex-preso cu kier cuminsa di nobo riba e bon caminda pero cos ta frega ainda

Diasabra mainta polisnan riba E.J. “Watty” Vos a para un auto pa controla, durante e control a bin sali afo cu no ta tur e papelnan di e auto tabata na ordo y polis a bay over pa confisca esaki. E chauffeur a purba tur manera pa polis no kita e auto for di dje, pero tabata envano. E chauffeur kende tabata preso y a sinta su castigo na dado momento ela bolbe bay sinta den su auto pa nan no bay cu su auto y polis a kere cu elo resisti y a pidi refuerso. Na yegada di e takelwagen nan a bay cu su auto. E doño di e auto tabata bayendo pa haci un job cu su auto pero awor a haya su mes stroba y cu mas gasto. Sugerencia lo ta bon pa bini cu un instancia pa yuda ex-presonan lanta bek y bay den e bon caminda.

