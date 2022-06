Na Seroe Blanco polis a kita auto cu no tabata tin ningun papel na ordo y a detene e chauffeur

Diasabra mainta polisnan atento a para un Nissan Cube pa un control. Durante e control a bin sali na cla cu e vehiculo no tin ningun papel, esey ta motibo suficiente pa kita e auto for di riba caminda. Ademas polis a detene e chauffeur (e motibo di esaki te na e momento di traha e relato aki nos no sa). A pidi pa un takelwagen y e vehiculo di transporte. Na yegada di e vehiculo di transporte a hiba e chauffeur warda di polis. Mientras tabata spera riba e takelwagen a yega un dama aparentemente e doño di e auto y no tabata kier pa polis bay cu su auto. Asina mes polis a confisca e auto.

Share this: Twitter

Facebook