MINISTER ENDY CROES Y MASCOTA DI WEGANAN ESCOLAR 2022 WE WE A BISHITA MON PLAISIR BASISSCHOOL.

Posted in

Pueblo di Aruba ta cordialmente invita pa e gran apertura 17 juni proximo

ORANJESTAD: Dialuna den ora tempran di mainta Minister Endy a compaña WEWE, e mascota di Weganan Escolar pa un bishita di cortesia na Mon Plaisir Basisschool en conexion cu WE 2022 cu ta cuminsa diabierna awo. Falta algun dia pa WegananEscolar 2022 inicia unda cu mas di 1200 mucha di binti diferente scol ta participa den ocho diferente disciplina for di 17 pa 25 di juni. E muchanan a keda encanta cu WEWE. Tur e docentenan a bisti awe mainta un uniform di un of otro deportemanera; karate, tennis, basket pa nombra algun. WEWE a invita e alumnonan y nan mayornan pa e gran apertura di WegananEscolar cu ta tuma luga diabierna awo cuminsando pa 6’or di atardi den Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad naDakota. Masha danki na e docente y alumnonan di Mon Plaisir School pa e bunita mainta. 4D

Ministerio di Enseñansa y Deporte y IBISA ta invita pueblo di Aruba pa e gran apertura di

Weganan Escolar cu ta tuma luga diabierna awo dia 17 di juni, 2022 cuminsando pa 6’or

di atardi den Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad na Dakota. Directamente for

di Italia Denzel Dumfries, ken ta haci apertura y asina dunainicio na e Weganan Escolar

2022. Ban apoya nos muchanan y disfruta di un mahestuososhow di apertura.