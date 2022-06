Aerolineanan Latino Americano ta reconfirma confianza den Aruba: Wingo y Sarpa ta agrega tercer frecuencia semanal den Juni 2022

Posted in

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta contento pa comparti informacion tocante su mercado cu mas liher ta creciendo: Latino America.

Aerolineanan Latino Americano Wingo y Sarpa recientemente a informa tocante nan plannan pa agrega buelonan adicional na nan itinerarionan semanal cuminsando 7 di Juni pa Wingo y 21 di Juni pa Sarpa.

Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) actualmente tin un total di 4 aerolinea Latino Americano (Avianca, Copa Airlines, Wingo y Sarpa) cu ta ofrece servicio directo pa Colombia (Bogota, Medellin y Barranquilla) y Panama. Como destinacion Aruba tin 20 buelo semanal for di e region Latino Americano di cual 13 ta buelo semanal for di Colombia so (compara cu 16 buelo semanal na 2019). E mercado Latino Americano ta conta pa 8% di market share di AUA Airport su distribucion total di trafico.

Desde diamars 7 di Juni, 2022, Wingo ta ofrese 3 servicio directo semanal for di Bogota, cu ta nifica un buelo extra semanal na su 2 buelonan programa riba Diahuebs y Diadomingo. Wingo awo a agrega un buelo riba diamars. Copa su subsidiario “low-cost” ta usa e avion tipo 737-800 cu 186 buelo pa e buelo adicional aki, cu ta traduci den un auemnto di 50% den e capacidad di asiento semanal (for di 372 pa 558 asiento).

Despues di cuminsa cu servicio comercial pa Aruba na Januari 2022 (2 servicio semanal riba Diaranson y Diadomingo), Sarpa ta cla pa ofrece servicio adicional tambe desde Diamars, 21 di Juni 2022 pa Aruba. Esaki lo nifica un tercer buelo directo semanal riba e ruta Medellin – Aruba abordo di e avion Embraer 145 di 50 asiento. E operacionnan aki lo wordo adapta pa opera riba Diamars, Diahuebs y Diadomingo.

“Cu e buelonan adicional aki sigura pa AUA Airport, tanto e mercadonan Latino Americano y esun local lo beneficia grandemente. Avianca tambe a agrega 2 servicio semanal pa e periodo di 22 di Mei pa 19 di Juni, 2022, demostrando e confianza continuo den nos destinacion. Nos semper ta activamente y continuamente en busca pa atrae servicio nobo pa AUA Airport y e contesta for di nos aerolineanan partner ta un reconocimento cu nos esfuersonan ta den e direccion corecto. Nos ta agradecido y ta celebra tur servicio nobo cu hopi smaak!” asina Air Service Development Manager Jo-Anne Arends a bisa den nomber di e ekipo completo di AAA.

Pa mas informacion y pa reserva pasashi pa cualkier di e buelonan aki por bishita www.wingo.com y www.sarpa.com.co.