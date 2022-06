2 Dama turista herida den un accidente cu UTV banda di Boca Catalina

Posted in

Diamars atardi durante patruya polis a bin topa cu un accidente cu UTV unda 2 dama turista crucero a resulta herida, mesora a solicita presencia di ambulans pa atende cu e victimanan. Locual a sosode ta cu nan tabata den un tour riba UTV y na dado momento e 2 damanan aki cu tabata riba e UTV a ripara cu nan no a tene distancia y nan no lo logra para na tempo y pa no dal tras di e otro UTV a kita na man drechi y accidentalmente a primi trot y a bay dal riba un piedra y a bolter. Ambos dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e damanan levemente herida y a transporta nan pa hospital.