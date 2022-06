MINISTER ENDY CROES Y MASCOTA DI WEGANAN ESCOLAR A BISHITA COLEGIO SAGRADO CURASON.

Tur cos ta cla pa e gran apertura dia 17 di juni proximo

ORANJESTAD: En conexion cu e siman di apertura di Weganan Escolar. Minister Endy Croes y WE WE e mascotadi Weganan Escolar ta bishitando diferente scol basico rond di Aruba y dialuna ultimo a toca turno na Colegio Sagrado Curason na Savaneta. E alumnonan a ricibi e mandatario di Enseñansa y WE WE cu hopi entusiasmo y alegria. WE WE a desea e alumnonan hopi exito den e campeonato. Colegio Sagrado Curason a clasifica y lo bai competi cu 14 ekipo den e 8 diferente disciplina.

Ministerio di Enseñansa y Deporte y IBISA ta invita pueblo di Aruba pa e gran apertura di Weganan Escolar cu ta tuma lugadiabierna awo dia 17 di juni, 2022 cuminsando pa 6’or di atardi den Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad na Dakota. Directamente for di Italia Denzel Dumfries, ken ta haci apertura y asina duna inicio na e Weganan Escolar 2022. Ban apoya nos muchanan y disfruta di un mahestuoso show di apertura.