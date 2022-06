Polis a para y detene taxi pirata dominicano, polis a confisca e vehiculo

Posted in

Diahuebs mainta polisnan di bario Oranjestad encarga cu e problematica di taxi-pirata a para un taxi pirata dominicano na altura di Wema Ponton. E taxista aki tabata transporta pasaheronan ilegalmente y a ser deteni y su auto confisca. E competensia inhusto aki ta perhudica tur esnan cu realmente ta cumpli cu tur regla. Permiso papelnan na ordo auto limpi y sigur pa transporta hende y hasta seguronan adicional na proteccion di e usuario durantebe transporte. Tur hende mester cumpli cu ley pesey autoridad tey pa controla e seguimento di reglanan. Lo mas importante ta cumpli cu impuesto ya cu si no haci esey nos isla lo bira free for all.