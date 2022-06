Hues a rechaza reclamo di Fiscal y abogadonan Caso penal Avestruz ta cuminsa na September 2022

Posted in

ORANJESTAD – Awe mainta Hues a duna su decision riba e proposicion cu el a haci pa cu tratamento di e caso penal Avestruz.

Por a compronde cu Hues a mantene su plan cu na September 2022 lo cuminsa cu tratamento di caso Avestruz.

Hues a enfatisa cu e no a papia nada di e plan di e caso cu Ministerio Publico. Hues a rechaza e sugestion di mr. Carlo.

Ta asina cu mr. Carlo dia 15 Juni 2022 a remarca na Hues cu con por ta cu Abogado General durante interogacion di sospechosonan den caso Avestruz a bisa cu e tratamento di e caso lo cuminsa 5 September 2022 y abogadonan ta bin tende di esaki dia 14 di Juni 2022. Por a nota cu Hues no a gusta e remarke aki y el a pone esaki den su decision.

MANTENE PLAN PA CASO AVESTRUZ

Pa loke ta e desacuerdo di tanto Fiscal como abogadonan riba e plan di Hues pa trata e caso penal Avestruz, Hues a bisa cu e no por complace tur hende den e plan. El a bisa cu e mester tene cuenta cu Corte di Husticia. Hues a bisa cu abogadonan a pidi pa tin suficiente tempo pa prepara nan defensa y Fiscal kier pa trata e caso promer cu November 2022 pasobra un di e Fiscalnan lo bolbe Hulanda.

Hues a remarca cu e no ta mira caba tratamento di e caso promer cu November 2022. Hues a dicidi di mantene su plan y a bisa cu tratamento di e caso ta cuminsa 7 y 8 di September 2022 y lo sigui October y November 2022.

HUES CU YAMADA URGENTE RIBA FISCAL

Hues a rechaza e peticion di parti di abogado pa trata casonan separa. Hues a bisa cu no ta practico pa trata casonan separa.

Hues a presenta henter e plan con e kier pa tratamento di e caso penal tuma lugar y a instrui Fiscal pa percura pa tin requisitorio pa cada caso cla.

Por a nota cu Fiscal no a keda contento cu e decision. Dia 15 Juni 2022, Fiscal a reclama cu e plan di Hues pa algun luna trata e caso y a bisa cu e no kier tin requisitorio apart sino un requisitorio pa tur sospechoso. Awor Hues a pone tur esaki un banda y a haci un yamada urgente riba Fiscal pa tin requisitorio pa cada caso y cu November 2022, contrario na e peticion di Fiscal, lo sigui cu tratamento di e casonan.

LO BAY SCUCHA TESTIGONAN EXTRA

Hues ayera a honra e peticion di abogadonan mr. Oomen y mr. Carlo pa scucha algun testigo extra. Hues a bisa cu e ta instrui Hues Comisario pa scucha e testigonan O., C., y d C., mientras cu e otro testigonan lo wordo rechaza.

Hues tambe a honra e peticion di abogadonan pa nan haya declaracion di tur e testigonan. El a ordena pa tur e declaracion di e testigonan wordo facilita na e abogadonan.

DEMANDA PA KITA CASI 1 MIYON FOR DI BENNY

Hues a bisa cu e ta bay di acuerdo cu e punto di bista di Fiscal pa trata e parti di kita pertenencia di Benny Sevinger, despues cu a trata e parti penal di caso Avestruz. Dia 15 di Juni 2022, Fiscal a bisa cu e ta bay demanda pa kita 941 mil florin for di Benny Sevinger.

Hues a caba su decision bisando cu dia 5 September 2022 pa 11’or di mainta lo topa atrobe den sala di Corte pa mira con e situacion di e investigacionnan pa cu e caso ta. El a pone dia 6 di September 2022 como un dia di reserva y dia 7 y 8 lo cuminsa cu e tratamento di caso Avestruz.