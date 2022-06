Taxista salvaguardiando nos turismo a yama polis y a sigui trio ladron di tas di turista

Posted in

Diahuebs atardi un taxista conciente di su pan y salvaguardiando nos turismo cual ta nos unico pilar economico a mira con 3 hoben den e Suzuki Swift A33045 a pasa man pa un tas di un turista y a bay cu esaki, mesora ela yama polis y a bay tras di e auto coriendo via Westpunt rumbo pa Noord. Na un dado momento e trio a purba primi trot na altura di Saliña Cerca y a tira un tas afo cual movecion a ser observa door di e taxista y a keda sigui nan te na Kamay unda polis a logra para e vehiculo. Mas patruya a yega y a separa e hobennan aki for di otro tur 3 a keda deteni como sospechoso di ladronicia. Den e auto a bin logra haya pertenencia di e dama turista y un otro patruya a bay busca e tas benta afor y a haya esaki. Polis a bay na e beach di for di unda a horta e tas y a bay debolbe e pertenencianan na e turista cu a keda encanta cu ela haya su pertenencianan bek. Mientras a hiba e trio pa warda di strandpolitie unda eynan e fiscal auxiliar a atende cu nan.