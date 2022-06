2 Pitbull di e mesun doño a bringa cu otro y hasta a morde nan mesun doño cu ta polis!

Posted in

Diasabra mainta a drenta informe di cu un pitbull a morde formalmente su mesun doño cu ta polis na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba ambulans tabata na e sitio y tabata tin e agente policial den e ambulans. Locual e patruy a compronde cu e 2 cachonan pitbull a start un pelea y e agente a bay kitanan for di otro pero un di nan den e pelea a logra kita su bosal y esaki a morde e agente na su brasa y cabes lagando sanger spart tur rond. Cu ayendo di esnan cercano a logra mara e pitbull pa no sigui ataca te or un familiar a logra wanta un pa hiba e otro mara mas alew. Ambulans a transporta e agente mal herida pa hospital.