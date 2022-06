Wardacosta ta tou botonan di piscado/ Meerdere vissersboten op sleeptouw

Diabierna ultimo Centro di Rescate y Cordinacion di Wardacosta a risibi un notificacion via

VHF canal 16, di un boto ku tawata tin problema. E capitan a notifica ku su boto di piscado

tawata tin problema y ku e no por a sigui nabega. RCC mes ora a informa steunpunt Aruba, ya

asina por a sali un Metal Shark, ku a bai na localidat di e boto Mishaili.

Una bes ku a yega na e localidat di e boto, e boto patruyero Metal Shark di Wardacosta a tou e

boto y a nabega den direccion di Pir na Bali, caminda Mishaili por a mara ku siguridat. Na

yegada na Pir na Bali e agentenan di Wardacosta a eherse un control rutinario riba e boto di

piscado.

Ayera tambe RCC a risibi un notificacion di e boto piscado Joandra, ku tawata tin problema ku

su baterianan. Un Metal Shark a bai nabega banda di Joandra y a tou esaki y nabega den

direccion di Spaanslagoen Rancho Carion. Na yegada na Rancho Carion e agentenan di

Wardacosta a eherse un control rutinario riba e boto di piscado.

Wardacosta ta avisa doñonan di boto pa hasi mantencion regular na nan botonan. Pa nan

propio seguridat na bordo mester tin: sufisiente chaleco di salbabida, un flashlight ku

bateria y un pitu, un EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, VHF radio of un

cellular full di charge. Evita e chens di un accidente of situacion peligroso riba lama kubo

boto of seadoo. Den caso kubo mester di yudansa bo por yama Wardacosta riba 913 of e

whatsapp number 005999 510 0913. Gosa di lama y beachnan na un manera safe.

Meerdere vissersboten op sleeptouw

Afgelopen vrijdag kreeg het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht via VHF kanaal

16 een melding binnen van een vaartuig die in problemen was. De kapitein gaf aan dat zijn

vissersboot met problemen met het afkoelsysteem kampte en dat hij niet verder kon varen. Het

RCC lichte meteen het steunpunt Aruba in zodat een Metal Shark naar de locatie van het

vaartuig genaamd, Mishaili kon gaan.

Eenmaal op de locatie van het vaartuig nam de Metal Shark patrouilleboot van de Kustwacht

het vaartuig op sleeptouw en voeren ze richting Bali pier waar Mishaili veilig kon aanmeren.

Gisteren kreeg het RCC ook een melding binnen van het vissersvaartuig Joandra die

problemen had met zijn batterijen. Een Metal Shark ging langszij liggen en heeft Joandra op

sleeptouw genomen en voeren richting Spaanslagoen Rancho Carion. Bij Rancho Carion

aangekomen hebben de kustwachters een routine controle op de vissersboot uitgevoerd.

De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg dat u

genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, zaklantaarn,

EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio of opgeladen mobiele telefoon. Voorkom

pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het geval u hulp nodig heeft

kunt u met de Kustwacht bellen op het nummer 913. De Kustwacht wenst u een fijne en veilige

reis.

