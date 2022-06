Hospital ta sigui nenga pashent, abeha a pica homber cu ta Dialysa y mester opera awe!

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un persona cu mester atencion urgente dilanti di Ibisa, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin logra haya sa cu e persona ta un persona cu mester Dialysa y a ser pica pa un abeha. Polis a tuma contacto cu hospital y hospital ta nenga di tum’e y ta bisa cu e no ta pashent di nan mas y cu definitivamente nan NO ta tum’e. E caballero cu ta sinti hopi malo y cu dolor a keda sin haya su ayudo medico y ni sikiera un transporte pa hib’e pa bay Centro Medico. Ta un trahado di D.V.G. cu conose e pashent a ofrece un lift pa busstation pa e bay pariba na Centro Medico ya cu e empleado tin otro compromiso cu e no por falta a dun’e e lift te eynan.