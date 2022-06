1932 -2022 22 DI JUNI 2022 – 90 AÑA DI DESALINACION DI AWA Y 30 AÑA WEB ARUBA COMO NV

Posted in

ORANJESTAD – Diaranson 22 di juni ta conmemora cu 90 aña pasa a cuminsa desalina awa na Aruba y cu 30 aña pasa WEB Aruba a bira un NV di gobierno. Pa medio di un comunicado WEB ta refleha riba desaroyo y logro di e compania vital pa nos isla. Locual ta resalta ta cu mayoria cambio drastico na WEB a tuma lugar den e ultimo 16 añanan. Sinembargo, WEB semper a conoce desaroyonan cu pa nan tempo tawata impactante y a lidera e caminda pa futuro. E desafionan financiero actual a consecuencia di aumento drastico di Heavy Fuel Oil, no ta permiti WEB pa celebra esaki na grandi cu comunidad. E compania ta informa cu mas bien lo contribui cu donacion y educacion, pa asina e aniversario no pasa sin su debido atencion.

E base di mayoria cambio ta forma e necesidad di WEB pa produci mas confiabel, pagabel, sostenibel posibel, cu e vision di opera mas limpi, mas berde y liber di Heavy Fuel Oil.

Historia

Riba 22 di juni 1932, LandsWaterVoorziening oficialmente a pone den operacion e prome planta di awa cu un capacidad di 200 m3 pa dia, mas 2 tanki na Balashi. Awendia nos plantanan di awa tin un capacidad di 48.000 m3 pa dia, tin 6 tanki di awa riba tereno di WEB y 7 rond di nos isla. Dia 22 di juni ta conmemora tambe cu 64 aña pasa Aruba su Water- en Energiebedrijf a produci e prome megawattnan pa e isla y awendia ta produci un averahe maximo di 147 Megawatt peak pa dia.

Cambio

Durante e 90 añanan di desalinacion di awa, a pasa den hopi cambio. Despues di e traspaso di Landswatervoorzieningsdienst, LWVD, na 1956 den WaterVoorzieningsDienst, WVD, cu tawata departamentonan di gobierno di Aruba y e construccion di un planta nobo na 1958, a keda inverti placa den unidadnan nobo pa hisa e capacidad di produccion di awa y coriente. Den e periodo despues te cu 1984 a cambia pa e tecnologia di evaporacion Multi Stage Flash y na aña 2008 a introduci e tecnica mas eficiente, esta SeaWater Reverse Osmosis (SWRO).

Riba tereno di energia, WEB no a keda atras. Na 1958 a inicia e produccion segun e sistema integra di boiler y turbina di vapor. Mientrastanto a bin cambio den e status huridico di e compania. Na 1961 Watervoorzieningsdienst a bira Water- en Energiebedrijf (WEB) y na 1992 Gobierno di Aruba a privatisa e servicio den WEB Aruba NV cu Gobierno di Aruba como unico accionista.

Desaroyo pa eficiencia y sostenibilidad

E desaroyo pa hisa eficiencia den curso di tempo a continua. Pa motibo di e prijs haltisimo di combustibel (cu awor atrobe ta e caso), na 2006 a introduci e prome motornan RECIP (reciprocating engine) pa produccion di energia. Entretanto bou di poblacion e conscientisacion pa cu medio ambiente a crece. E combinacion di eficiencia y e importancia pa preserva medio ambiente a pone cu na 2009 a introduci energia sostenibel, en particular energia di biento cu Windpark Vader Piet.

Pa cumpli cu su vision di yega na un operacion mas limpi, mas berde y liber di heavy fuel oil, WEB Aruba a sigui enfoca riba proyectonan pa introduci mas energia sostenibel. Den e cuadro aki, energia solar a haci su entrada desde 2015. Por conclui cu durante 90 aña LWV, WVD y WEB Aruba NV a adapta constantemente na cambionan.

Na momento cu energia solar a haci su entrada, WEB a reemplaza e ultimo evaporadornan MSF cu unidadnan mobil di SWRO. Cu esaki a tuma despedida di e tecnica di produccion termico y a bay completamente over riba e tecnica di SWRO.

Na 2016 y añanan despues, WEB a introduci su Aruba Renewable Energy Strategy pa por logra 50% di energia renovabel na 2030. Como parti di e strategia aki, WEB ta den preparacion pa introduci gas natural como un combustibel di transicion. Tambe WEB a optimalisa automatisacion di su sistemanan operacional door cu operacion a bira mas complica cu introduccion di diferente fuente di energia. Ademas a inicia diferente proyecto pa explora e opcionnan pa almacena energia.

Na 2020 WEB a introduci un tarifa special di Awg. 5.50 pa m3 pa contribui na sector agricola di Aruba. Despues e pandemia a haci su entrada, pero WEB no a sinta keto. A traha duro pa finalisa e di cuater planta RECIP y e laboratorio nobo cu ta ofrece mas y mihor posibilidad pa test calidad di awa. Na momento cu planta RECIP IV bay den operacion oficialmente e aña aki, lo continua e proceso di desmantelacion di e boilernan, cu pa decadanan a sa di genera energia pa nos isla. Ademas a inicia e proyecto pa upgrade WEB su red di distribucion di awa y renoba y expande su tankinan di awa rond nos isla. Otro proyecto ta esun di introduccion di meter di awa prepago cual actualmente ta den su fase piloto.

Futuro

Si realmente kier limita emision di CO 2 , WEB lo mester reemplasa e Heavy Fuel Oil cu gas natural. Uzando gas natural, e compania lo por reduci emision di CO 2 cu 30 pa 60%, cual lo yuda Aruba cumpli cu acuerdonan internacional pa combati calentamento global.

Un otro reto grandi lo ta pa amplia e parti di energia sostenibel. Pa parkenan nobo di molina di biento y panelnan solar, lo mester tin tereno disponibel y esey tin su retonan. Riba tereno di produccion di awa, ta bira mas y mas importante con no solamente WEB, pero tambe otro gruponan y comunidad completo ta bay om cu awa. E hecho cu ainda no tin un ley di awa na Aruba no ta motibo pa keda sin trata nos awa na un manera adecuado y uz’e conscientemente.

Gradicimento

Cu esaki WEB kier a duna un refleho di logro y desaroyonan durante e 9 decadanan tras di lomba. Na mes momento, WEB ta haci uzo di e oportunidad di gradici pueblo di Aruba en general, tur su partner y penshonadonan en particular, pa nan sosten y aporte. Tambe un DANKI inmenso na staff y empleadonan di WEB pa nan dedicacion y motivacion pa tur dia di nobo ofrece bon servicio na clientenan y suministra awa di calidad halto y coriente confiabel.