[VIDEO] Chauffeur irresponsabel ta laga su auto cu flat tire dilanti entrada/salida di un cas

Diamars atardi a drenta informe di cu tin un auto cu lo a ser laga atras strobando entrada y salida di un cas na Laurens Costersstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu enberdad e auto aki ta stroba e entrada y salida di e cas, polis a tuma nota tambe cu e auto tin un flat tire y pesey kizas psobra e chauffeur no tin spare tire a dicidi pa lague eynan pero ela tarda dimas y polis a laga kita e auto for di eynan. Takelwagen a bini y a kit’e for di eynan.