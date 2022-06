IBiSA ta informa: Spaar tempo y placa riba (preparacion di) cuminda

Tur dia nos ta tende cu prijs di cuminda a subi. P’sey ta importante pa pone atencion na con bo ta gasta bo placa nacuminda den supermercado, restaurant, take-away, fast food, snack truck etc. Nos mester bira mas consciente cu cumindaprepara pafo di cas ta costa hopi mas cu cuminda preparana cas. Un ehempel di un desayuno pa un famia di 4 persona: 4 pastechi cu 4 juice ta ± Afls. 22, cu un desayuno prepara na casp.e. 4 sandwich (1/2 kipashi) di pan bruin/volkoren cu keshi, lechuga y 4 copi thee ta ± Afls. 5,00. E diferencia ta ± 17 florin. Y esaki ta desayuno so!

Tempo ta hunga un rol importante specialmente si bo ta trahapafo di cas y bo tempo ta limita. Bo lo por spaar tempo y placana preparacion di cuminda door di p.e. cushina dobbelcantidad of un cantidad extra di cuminda riba bo dia liber y warda esaki (vries) pa e dianan cu bo no tin mucho tempo. Por ehempel pa un famia di 4 persona, por horna 10 pia di galiña. Come 4, warda 4 pa un otro dia, corta of hila 2 pia na pidachikito y warda den freezer pa prepara p.e. aroz con pollo, bamiof salada di galiña pa un otro dia. Prepara bak’i pan of lunch di un anochi prome y pone den frigidair. Asina por scapatempo tambe mainta.

Por prepara/spice un cantidad di carni, galiña of pisca cu diferente condimento. Por ehempel na estilo Teriyaki, BBQ of Italian. Warda e carni, galiña of pisca segun cantidad necesariopa bo famia pa dia. Ward’e den un saco di plastic cu ta sera bon (p.e. ziplock) den freezer. Un dia prome cu ta bay cushina e carni, galiña of pisca ta bah’e for di freezer pone den un tayo den frigidair. Asina e ijs ta baha y ta cla pa cushina pa su mayan. Tambe por haci uzo di baki special pa freeze y microwave.

Ora cuminda resta no bent’e afo. Lage fria bon, na un caminda liber di insecto (musca etc). Pone den un baki cu ta sera bon y warde den friezer of den frigidair si ta bay come pa sumayan mes. Por hiba e cuminda trabou pa su mayan of wardaresto di henter siman y keinta tur riba un diabierna(‘kliekjesdag’). Wak den ki forma por uza cuminda cu a restaprome cu e daña of bay perdi p.e. casca di pan por vries y uzedespues pa traha pan boyo of pan pizza, por uze tambe den carnimula pa traha balchi of hamburger.