Tirador di piedra riba auto na Belgiestraat ta sigui cu su actonan destructivo

Diaranzon anochi a drenta informe di un caso di destruccion den Belgiestraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un persona banda di caminda cu a manda un piedra y dal e auto pasando. E chauffeur a para e auto na banda y a wak e sospechoso crusa caminda bay direccion di Madiki. E no a sigui tras di e sospechoso pa preveni y no sa kiko e intencion por ta y si acaso e sospechoso ta arma. No ta prome biaha cu e mesun sospechoso aki ta comete e acto ey y ta varios hende a bira victima di destruccion. Aparentemente polis lo sa ken e sospechoso aki ta pero no ta haci nada pa e persona aki stop definitivamente cu su actonan destructivo unda ta hinca hende den gastonan y net awor cu situacion ta frega!

