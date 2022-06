DOMINO DI BOU PALO TA MUDA PA BOU DAK!

Calabas/Kudawecha – Shonnan amante di domino caliber “world class”, e fin di siman aki, diasabra 25 di juni cuminsando pa 8’or di anochi, lo tin e sambombaso cu un y tur tabata spera pa basta luna caba! E revancha di siglo! E ora pa paga lomba porfin a yega! Si shonnan, e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden un biaha mas lo ta scenario di otro encuentro espectacular den e arte di pega piedra!

E famoso Team SNOR, bou guia di e “beruchtedominoloog” Snor Perez, a pidi revancha contra e ekipo cu biaha pasa a laga Team SNOR pega bou e palo di mal ehempel aya na Highway 69 na Calabas! Pero, wanta …Snor a haya un sorpresa total ora cu su carta di revancha a bin bek cu stempel “adres onbekend”! E conocido y notorio Gibi Webb no a keda para keto tampoco y mientras tanto a muda su ekipo di “Team BOU PALO” pa awor “Team BOU DAK”, anto cu e apodo “KILLER DOMINO TEAM”! Cambio den real estate dus, nificando cu no ta “zomaar een Gibi” Snor lo bay topa e biaha aki! Biaha pasa Snor tabata dilanti te ora na ultimo momento Gibi a mustrele cu tanten solo no baha, careda di bina no ta caba! Den last lap, na un moda sensacional, Gibi a “come from behind” y caba cos cu score di 21-19!

Shonnan, diasabra awo 25 di juni, e candela di San Juanlo bay keda chikito! Si San Juan ta bin e ta bin of ta bay e ta bay, e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden lo ta e scenario di un bataya estilo “un pa tera, un pa lama” diasabra awor 25 di juni, cuminsando pa 8 or di anochi!

“Un tal” Gibi lo por pone awa yobe bou dak? Snor lo tuma beslag ariba e dak y manda Gibi bou palo bek? Bin diasabra awor n’e unico Domino Square Garden na mundo y haya sa pa bo mes! Manera di custumber, entrada ta completamente gratis y na halftime e famoso snacknan procedente di “verre oosten” lo lora completamente por nada! Yega shonnan, pasobra un tabla lo bula diasabra awo 25 di juni cuminsando pa 8’or di anochi!