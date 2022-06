Fiscal a manda Otmar Oduber bay cas numa

E sospechoso O.E.O. den e investigacion Flamingo a wordomanda cas awe riba ordo di fiscal di husticia. Su detencion no tabata necesario mas relaciona cu e investigacion cu tinandando, segun fiscal di husticia.

E periodo di detencion (bewaring) dicta pa huez-comisariotabata core te diadomingo 26 di juni 2022.

E investigacion Flamingo ta canando ainda y señor O. ta siguicomo sospechoso.

Heenzending

De verdachte O.E.O. in het onderzoek Flamingo is vandaag op bevel van de officier van justitie heengezonden. Zijn detentie is volgens de officier van justitie niet langer vereist in verband met het lopende onderzoek.

De voorlopige hechtenis toegewezen door de rechter-commissaris liep tot en met zondag 26 juni 2022.

Het onderzoek Flamingo loopt nog en de heer O. blijft verdachte.