DTI Comunicado di prensa 24 juni 2022 : Registro di Instaladornan di coriente 2022

Abase di articulo 19 Landsbesluit installatievoorschriftenelectrische inrichtingen, ora cu tin un proceso di un instalacióndi coriente cu ta wordo poni, expande y/of ser cambia por tumalugar solamente door di un instalador di coriente cu a ricibi un reconocimento door di Minister y cu a ser registra ariba e registro oficial di DTI y ta inscribi na N.V. Elmar.

E instalador reconoci ta e persona cu ta autorisa pa encamina eproceso di keuring.

Recientemente DTI a otorga na e asina yama “Erkende Elektro-installateurs“/ Instaladornan di coriente prolongación di naninstallateursvergunning den forma di un badge di 2022, y tambenan a ricibi nan Decreto Ministrial (Ministriële Beschikking).

Informacion a ser duna di e diferente procesonan pa por garantisa seguridad y un mihor servicio y tambe cambionan culo ta na caminda.

E otorgamento a tuma lugar door di Hoofd van Dienst wnd., Sra. Richella Dorothal, y

Chef Elektrokeuring. sr. Edwin Kock.

Tin un total di 66 Elektro-installateur registra pa aña 2022.

E registro oficial di e instaladornan reconoci door di DTI pa2022 a wordo concretisa y por haci un peticion pa ricibi e registro via email dti.elektro@gmail.com of por pasa na balie di DTI pa esaki.

Pa ley tur instalacion di coriente mester wordo gekeurd door di DTI y pa esaki tuma lugar tin un proceso cu mester wordo cana por medio di un instalador di coriente cu ta riba e lista di registracion di DTI.

Sin un instalador di coriente reconoci pa DTI, e keuring no por tuma lugar.

Aconsehabel ta cu si bo ta den proceso pa cuminsa traha bo cas pa bo escohe un instalador di coriente for di e registro oficial y laga su persona encamina e proceso di keuring desde comiensote na eindkeuring.

Esaki ta conta tambe pa proyectonan, edificionan, negoshinan y si ta bai over na expansión (uitbreiding) of cambio (wijziging) di bo instalacion di coriente existente of instalacion nobo.

Con bo por bin na remarke pa ta un instalador di corientereconoci pa DTI?

Pa por bin na remarke como un instalador di coriente reconocipa DTI e persona mester tin mínimo un di e siguiente diploma nan:

– T.U. of T.H. diploma electro ( Technische Universiteit ofwel Technische Hogeschool diploma)

– H.T.S. diploma elektro ( Hogere Technische School )

– M.T.S. diploma elektro ( Middelbare Technische School )

– T. S. I. diploma ( Technicus Sterkstroom Installatie )

– Vakbekwaamheidsproef-certificaat .

Tambe e persona lo mester entrega un petición oficial por escritodirigi na Minister di Justicia caminda cu e ta indica di lo cumplicu e installatievoorschriften cu tin den Landsbesluit InstallatieVoorschriften Electrische Inrichtingen y tambe cu e lo responsabilisa su mes pa tur instalación y trabounan cu ser hacidoor di su empleadonan/coleganan cu e lo tin un bon supervisión di esaki y tambe cu e empleadonan/coleganan tin e experticionecesario pa haci e tipo di trabounan aki.

Tambe e persona lo mester entrega e diferente documentonannecesario pa prueba cu e tin experiencia y conocemento padiseña y ehecuta instalacionnan di coriente. (Preferibel tumacontacto cu DTI pa ricibi mas detayes).

E prome petición pa un instalador di coriente ta ser evalua y si e persona ta bin na remarke pa cu esaki e lo ricibi un decreto ministrial (Ministriële beschikking) y un badge cu su potret papor identifica su mes. Esaki tin un validez di un aña y después lo tin cu haci un petición di prolongación cada aña y akinan e trabounan di e instalador lo ser evalua cada aña.

Pa mas informacion por tuma contacto via e email dti.elektro@gmail.com of por yama na 5845300 puntra pa e afdeling elektrokeuring.

DTI ta gradici e instaladornan pa nan trabounan eherci durante e añanan y tambe ta yama bon bini na esnan nobo y ta deseanantur clase di exito den 2022.

Adhunto e registro di e instaladornan di coriente reconoci doordi DTI pa aña 2022.

# BEDRIJFSNAAM NAAM INSTALLATEUR 1 A.M. TECH Misiedjan, Andre 2 ACE Firm Engineering Lampe, Elthon A. 3 ACE Firm Engineering Trimon, Jairo A. 4 Affinity Lighting & Design Browne, Ewald J. 5 ALFETI Thomson, Merrill A. 6 All Inclusive Technical Solutions Farro, Egbert E. 7 Aqueous VBA di Vecchia, Gian 8 Bopel N.V. Tjong-A-Tjoe, Carl A. 9 Bopel N.V. Thodé, Evaristo L. 10 Bopel N.V. Warner, Johnson 11 Bopel N.V. Maduro, Dayron R. 12 C.H.S. Technical Contracting Karim, Wazir 13 Cool Solutions Werleman, Edgar E. 14 Cquence Technical Services Robert, Omar J. 15 Croon Caribe Kuiperdal, Marcel A. 16 Croon Caribe Mc Farlane, Andre R. 17 Croon Caribe ing. Delgado, Carlos M. 18 Croon Caribe Kelly, Shandre E.J. 19 Croon Caribe Werleman, Aldric 20 CS Engineers & Consultants ing. Simon, Carroll R.P. 21 De Cuba Electrical Contractor De Cuba, Everardo T. 22 Dienst Openbare Werken (D.O.W.) Korsen, Eldrid W. 23 E.T.I.O.B N.V. Bsc. Brion, Andres G. 24 East Star Construction & Maintenance N.V. Geerman, Hyacintho O.R. 25 Electra Spark N.V. Perez, John F. 26 Electra Spark N.V. Croes, Angelberto 27 Fast & Sure Services Thomson, Saskia R. 28 Galifer Electric Geerman, Gabriela A. 29 GESS N.V. Rosina, Stanley G. 30 H.B. Electrical Services VBA Hernandez, Burthy G. 31 Hanley Electrical Services Hanley, James C. 32 Harr Electra Rodgers, Harold M. 33 Harr Electra Hassell, Dion S. 34 HETSS VBA Howell, Sherwin A.O. 35 I.C.R. Services ing. Oedit, Rohitash D. 36 Independent General Technology Contractors & Transport Services De Graf, Anthony L. 37 LG Electrical Geerman, Ludmila 38 LUELCO N.V. Lucas, Kenneth C. 39 Maecon N.V. Oduber, Mario L. 40 Mecs Security N.V. ing. Malmberg, Clyve I.R. 41 Miriam Croes Installateur N.V. Croes, Dolores M. 42 PMEC N.V. Soemers, Andy R. 43 Prime Electrical Solutions ing. Charles, Jotham E.G. 44 Projexon Group Chin Sie Jen, Daryl 45 QQ- Tech Services VBA Doelrakim, Brian S.R. 46 Quandt Electrical & Plumbing Services V.O.F. Quandt, Edward F. 47 Quick Electrical Services N.V. Geerman, Pedro L. 48 Quick Electrical Services N.V. NG, William 49 Quick Electrical Services N.V. Helder, Ronald J. 50 Rotech Technical Services Diepgrond, Roland E. 51 Rotech Technical Services Mathilda, Marlon E. 52 Serfix Installation Techniques Mullers, Leonardus E.F. 53 Shipel N.V. Shipley, Ashley A. 54 SPR Tech. VBA Pardo, Juan E. 55 T.L.C. Services Aruba Croes, Thomas A. 56 The Powerhouse Solutions VBA Samboe, Gilson J. 57 Tron Kon Consultancy Wilson, Eugene 58 Tusk Energy Solutions Baroud, Mustapha A. 59 Universe Engineering Daal, Daniel L. 60 Zelfstandig Aparicio, Roque A. 61 Zelfstandig Baptiste, Wayne M. 62 Zelfstandig Celaire, Clement S.A. 63 Zelfstandig Geerman, Anthony J. 64 Zelfstandig Lampe, Justo J. 65 Zelfstandig Mansell, Dwight D. 66 Zelfstandig Schmidt, Daniel