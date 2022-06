Adicto ambulante drumi completamente sunu dilanti un porta di cas den Oranjestad

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un adicto ambulante drumi completamente sunu dilanti porta di un cas den Hendrikstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu aki ta trata di e conocido adicto cu ta acostumbra pa haci esaki. Polis a hala su atencion pone bisti paña y core for di e sitio. Aruba ta yen di problemanan social cu mester atencion urgente pero aparentemente instancianan oficial no ta mira, of no kier wak of no ta preocupa cu esakinan cu ta problemanan cu ta aumentando drasticamente. Ta sernan humano nan tambe ta toch?

Share this: Twitter

Facebook