DIVI RESORTS TA INTRODUCI PAYROLL PRO APP NATUR EMPLEADO CU EXITO

E aplicacion nobo aki lo yuda elimina uzo di papel pero tambe empleado lo por yega natur su informacion den forma mas eficiente.

ORANJESTAD, ARUBA – (juni 24, 2022) – E famia di hotelnanDivi ta un di e dunador di trabou mas grandi na Aruba cu untotal di casi mil empleado. Recien e compania a organisaalgun dia di presentacion na e Ballroom di Alhambra pa asinaintroduci e “Payroll Pro App”. Durante e sessionnan aki turempleado por a registra y siña traha cu e aplicacion. Eintroducion tabata na encargo di Theo Geerman di e compania VCC, distribuidor di e programa.

“Pa por cumpli cu e demanda di e mundo digital cu nos ta bibaaden ta necesario pa haci uzo di e tecnologia pa asinagarantisa cu procesonan ta bay mas liher na beneficio di nostrahadonan,” segun Maria Esguerra, Director di RecursoHumano pa hotelnan Divi.

Via e app nobo aki empleadonan por entre otro pidi vakantieden forma digital via nan cellular na lugar di yena papelmanera cu tabata wordo haci antes. Algun otro beneficio cu e app aki ta ofrece ta cu e trahado lo por mira tur su salario denforma digital caminda e lo por mande hopi facil via email, naun banco of cualkier otro instancia cu por pidi pa copia di salaris por ehempel ora di busca hipoteca. Otro beneficio cu eapp aki ta ofrece ta cu empleado lo tin un bista total riba ecantidad di dia di vakantie cu e tin acumula, tambe turempleado lo por comunica directo cu esnan cu ta traha curecurso humano, y hopi otro beneficio mas.

Ta bon pa menciona cu e introduccion di e portal y aplicacionaki a tuma lugar den fase, caminda prome tur managernan a participa den introduccion pa asina por experiencia con eproducto ta traha, pa motibo cu nan ta esun cu mester bayaproba entre otro e peticion di empleadonan pa vakantie. E“Payroll Pro App” ta accesibel tanto riba “Apple Store” y“Google Play”, anto e ta agradabel y hopi facil pa traha cu neriba bo cellular. Tur manager di recurso humano lo kedadisponibel semper pa contesta cualkier pregunta & dunaasistencia na tur empleado.

Hotelnan Divi tin hopi aña ta uzando Payroll Pro HRM, cual ta un programa cu ta ofrece un cantidad di opcion y servicio, y tacontento cu por amplia riba e pakete cu e programa ta ofrececu e introduccion recien di e “Payroll Pro App”. Na Aruba tinun total di cinco hotel cu ta forma parti di e famia di Divi naAruba; Divi Village Golf & Beach Resort, Dutch Village BeachResorts, Divi Phoenix Beach Resort cu ta resorta bou di DiviResorts, anto Divi Aruba All Inclusive & Tamarijn Aruba All Inclusive cu ta resorta bou di Grape Holding.