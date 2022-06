Auto cu a ocasiona accidente na e crusada Prof. Lorentzstraat/Emmastraat a ser laga atras den Koningstraat

Posted in

Diamars mainta a drenta informe di cu e auto cu a pcasiona e accidente na e crusada Prof.Lorentzstraat/Emmastraat a ser laga atras den Koningstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a bin constata cu despues di e impacto e Nissan Tiida a reverse y a sigui core bay zuid den Emmastraat, bira drenta den Avenida Alo Tromp, sigui pa Hendrikstraat y finalmente bay para den Koningstraat. Polis a constata un impacto basta fuerte na e auto y tabata falta e bumper. Segun testigonan nan a mira un hobencita bruin cabey tur malo y hisa atendiendo cu un telefon celular y a bandona e sitio. Polis a confisca e vehiculo y a solicita un takelwagen. Haciendo un control den e vehiculo a bin haya schrift etc. di un mucha di school. Ora a controla e number di auto esaki no tabata cuadra cu e auto ey y pa colmo no tin nada paga pa e aña aki.