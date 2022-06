Trahadornan di FPNC a keda traumatisa despues di a encontra persona sin bida ora di entrega pakete di cuminda na Madiki Kavel.

Diamars mainta a drenta informe di un persona cu no ta duna senjal di bida na un cas den Madiki Kavel, mesora a dirigi tanto polis como ambulans pa e sitio. Na yegada di ambulans na e sitio a compronde for di trahador di Fundacion Pa Nos Comunidad cu nan tabata di entrega pakete di cuminda na e persona pero no a haya ningun contesta y ora a drenta paden a encontra un homber di edad cu no ta duna senjal di bida y a bati alarma. Ambulans a controla e victima y a constata cu elo tini 8 ora caba cu e lo a fayece. Polis tambe a presenta na e sitio y a tuma datos di e susedido aki. Aki ta trata di un persona di 81 anja naci na Republica Dominicana di inicial F.P. Segun nos por a compronde e fayecido lo a caba di yega bek for di un tratamento medico na Santo Domingo den weekend. Di parti di Awe24.com nos ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia na famianan di e fayecido.

Share this: Twitter

Facebook