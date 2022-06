Early Branch Closures Bonaire, Curaçao and Aruba Due to Tropical Storm Warning

WILLEMSTAD (CURAÇAO) – Wednesday, June 29, 2022

In verband met de weerswaarschuwingen voor Bonaire, Curaçao en Aruba zullen onze filialen vandaag eerder sluiten, woensdag, 29 juni 2022.

• RBC in Curaçao en Bonaire: 8:00 – 11:00am

• RBC in Aruba: 8:00am – 12:00pm

Klanten kunnen gebruik blijven maken van RBC Digital Banking (online of mobiel bankieren), ons ATM netwerk en pinautomaten voor de meeste, dagelijkse banktransacties.Voor vragen kunnen RBC klanten contact opnement met ons adviescentrum.

+++++++

En konekshon ku situashon di wer actual na Boneiru, Kòrsou i Aruba, nos brènchnan ta será trempan awe, djárason 29 di yüni 2022

• RBC na Kòrsou i Boneiru : 8:00 – 11:00am

• RBC na Aruba: 8:00am – 12:00pm

Kliente por sigui usa RBC Digital Banking (online òf mobile), nos ret di ATM i mashinnan-di-pago pa mayoria di transakshonnan di banko di tur dia. Pa pregunta, òf asistensiapa hasi transakshonnan online, por tuma kontakto ku nosAdvice Centre (callcenter)

+++++++

En coneccion cu e situacion di tempo rond di nos islanan, nosfilialnan ta sera tempran awe, diaranson 29 di yüni 2022.

• RBC na Curaçao y Bonaire: 8:00 – 11:00am

• RBC na Aruba: 8:00am – 12:00pm

Cliente por sigui uza RBC Digital Banking (online of mobile), nos red di ATM y mashinnan-di-pago pa mayoria di transaccionnan di banco di tur dia. Pa pregunta, of asistenciapa haci transaccionnan online, cliente por tuma contacto cu nos Advice Centre (callcenter).

+++++++

Due to the tropical storm warning, currently in effect for Bonaire, Curaçao and Aruba, our locations will close early today, on Wednesday June 29, 2022. We will be open to serve our clients as follows:

• RBC in Curaçao and Bonaire: 8:00 – 11:00am

• RBC in Aruba: 8:00am – 12:00pm

Our ATMs and Non-Stop Depository services remain available. Clients may also use our mobile app or online banking for most day-to-day banking transactions, available 24/7. For questions, or assistance with digital banking transactions, clients can call our Client Advice Centre.